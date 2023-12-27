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Andreas Kisser

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27 дек 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я бы ничего не стал менять в своей жизни»

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23 сен 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA заявил, что прослушивание для METALLICA в 1992 году было одним из лучших событий в его жизни

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Гитарист SEPULTURA: «Я бы ничего не стал менять в своей жизни»



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В недавнем интервью для AndrewHaug.com гитарист SEPULTURA Andreas Kisser рассказал о том, как занятия музыкой и гастроли по всему миру помогли ему справиться с жизненными трудностями:

«Всё в моей жизни связано с музыкой. Она была частью моей жизни с самого раннего возраста, с самого моего рождения. Моя семья была очень музыкальной, не на профессиональном уровне, но все слушали музыку. Моя мама умела играть на аккордеоне. Я начал заниматься музыкой с акустической гитары моей бабушки. Она пела народные песни из Австрии, Германии и Словении. К тому же Бразилия — очень музыкальная страна.

Я думаю, что я достиг всего благодаря музыке. Я занимаюсь ей не для славы, не для того, чтобы цеплять девушек или гонять на быстрых машинах. Я занимаюсь этим потому, что мне нравится то, что я делаю, и я всегда себе напоминаю об этом. Я начинал с игры в гараже. Я мечтал играть, выступать на концертах или записывать альбом, создать логотип группы и всё в таком духе. Я ходил в школу, и, конечно, мечтал, сочинял, рисовал фигурки KISS, мечтал о своей собственной группе. И я достиг этого, потому что я действительно верил, что могу это сделать и это возможно, и я готовился, я изучал музыку и пытался найти подходящих партнёров. И SEPULTURA появилась в моей жизни в особенный момент, когда я не знал, что делать. Моя группа в Бразилии была не очень успешной, а школа была фиговой. У меня не было девушки. Всё было ужасно. А потом появились SEPULTURA, и всё встало на свои места. Я нашёл ребят — Макса [Кавалеру, бывшего гитариста/вокалиста SEPULTURA], Игора [Кавалеру, бывшего барабанщика SEPULTURA] и Пауло [Кшишто Пинто-младшего, басиста SEPULTURA], у которых было то же стремление или та же цель, те же задачи и то же предназначение. И мы занимались своим делом. И, конечно, изменения начались с уходом Макса. Мы потеряли не только вокалиста, но и менеджмент, мы потеряли лейбл, в принципе, мы потеряли музыкальных продюсеров альбома — мы потеряли всё. И именно поэтому мы сегодня мы всё ещё в строю, сильнее, чем когда-либо, потому что мы научились справляться с нашими проблемами. Мы столкнулись с трудностями. Мы бросили им вызов. И мы научились справляться с делами, мы научились решать все экономические проблемы и построили очень сильную компанию. И я очень благодарен за то, что мы прошли через всё это. Я бы ничего не стал менять в своей жизни».

Kisser добавил, что, сталкиваясь с препятствиями в жизни, вы лучше узнаёте себя и людей, которые вас окружают:

«Это как раз тот случай, когда люди искренни, и ты понимаешь, кто они и кто ты. Вы узнаёте о себе много нового, и тогда у вас появляются новые возможности и новые пути для развития. И вообще искусство — это потрясающе, потому что ты можешь выразить себя через музыку, через тексты, на концертах и так далее, и это очень полезно для здоровья, это помогает разобраться с тем, что у тебя в голове. Многие люди слушают музыку, чтобы разобраться со своими проблемами, а у нас есть такая привилегия — быть музыкантами, так что это определённо помогает».

В декабре 2023 года участники SEPULTURA объявили, что в следующем году отметят 40-летие группы, отправившись в «прощальный тур», который охватит весь земной шар. Начиная с марта 2024 года, SEPULTURA проведут в турне 1,5 года, после чего завершат свою историю.




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27 дек 2023
gravitgroove
Буквально недавно слушал выпуск человека с YT - канала "metal_101", где он якобы цитирует Макса Кавалеру о то, что тот (Киссер) пришел в музыкальный магазин на встречу не один, а с двумя девчонками.
Хотя чего уж там, он и авторство музыки путал.
27 дек 2023
Corpsegrinder04
Да, постарели Сеповцы. Рубероид на веганстве и зоже поехал, Макс с Киссером всё за житие мое дребезжат. А в плане муз. творчества уже сколько лет ни то ни сё.

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