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Andreas Kisser

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ANDREAS KISSER: «У меня есть 12–15 песен для сольного альбома»



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ANDREAS KISSER в рамках недавней беседы с "Talking Bollocks" рассказал о том, что занят сбором идей для будущего сольного альбома:

«У меня нет особых планов, но есть демо от 12 до 15 треков для нового сольного альбома. Единственное, что мне нужно, — это время на то, чтобы засесть, выбрать из них и уже больше углубиться в процесс. Но пока чётких планов нет. Однако я уверен, что скорее раньше, чем позже, я начну работать над чем-то новым. Будет круто».

SEPULTURA





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