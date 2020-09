сегодня



Новое видео STÄLKER



"Intruder", новое видео группы STäLKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Majik Terror", выходящего 30 октября на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- CD Jewelcase + T-Shirt Bundle (Napalm Mailorder only)

- Gatefold Vinyl (Black)

- Gatefold Vinyl (Black) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)

- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl)

- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)

- T-Shirt



Трек-лист:



"Of Steel And Fire"

"Black Majik Terror"

"Sentenced To Death"

"Stalker"

"Holocene's End"

"Demolition"

"The Cross"

"Iron Genocide"

"Intruder"







+0 -1



просмотров: 247