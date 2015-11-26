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Stälker

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Новое видео STÄLKER



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"Holocene's End", новое видео группы STÄLKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Majik Terror", выходящего 30 октября на Napalm Records.

Альбом будет доступен в следующих вариантах:

- CD Jewelcase
- CD Jewelcase + T-Shirt Bundle (Napalm Mailorder only)
- Gatefold Vinyl (Black)
- Gatefold Vinyl (Black) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)
- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl)
- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)
- T-Shirt

Трек-лист:

"Of Steel And Fire"
"Black Majik Terror"
"Sentenced To Death"
"Stalker"
"Holocene's End"
"Demolition"
"The Cross"
"Iron Genocide"
"Intruder"

STГ„LKER Release Gruelling, Gory Horror Music Video For



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