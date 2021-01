сегодня



Новое видео STÄLKER



“Sentenced To Death”, новое видео группы STÄLKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Majik Terror", выпущенного 30 октября на Napalm Records.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- CD Jewelcase + T-Shirt Bundle (Napalm Mailorder only)

- Gatefold Vinyl (Black)

- Gatefold Vinyl (Black) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)

- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl)

- Gatefold Vinyl (Yellow/Orange Swirl) + T-Shirt Bundle (Napalm North American Mailorder only)

- T-Shirt



Трек-лист:



"Of Steel And Fire"

"Black Majik Terror"

"Sentenced To Death"

"Stalker"

"Holocene's End"

"Demolition"

"The Cross"

"Iron Genocide"

"Intruder"







