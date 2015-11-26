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Новый сингл ACCEPT выйдет осенью
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Новое видео BENEDICTION
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Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK
103
HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
43
ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
39
все новости группы
Persuader
Швеция
Power Metal
Speed Metal
http://www.persuader.nu
Myspace:
http://www.myspace.com/persuaderband
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Persuader/50270729045
1 окт 2020
:
Видео с текстом от PERSUADER
30 мар 2020
:
Новый альбом PERSUADER выйдет в этом году
28 сен 2016
:
PERSUADER нашли нового гитариста
3 сен 2014
:
Новое видео PERSUADER
14 фев 2014
:
Новая песня PERSUADER
9 янв 2014
:
Новая песня PERSUADER
21 ноя 2013
:
Новый альбом PERSUADER выйдет в январе
11 сен 2013
:
PERSUADER на INNER WOUND RECORDINGS
24 мар 2009
:
Доступны семплы с нового альбома PERSUADER
2 фев 2008
:
PERSUADER в мае отправятся в студию
11 апр 2006
:
PERSUADER: Обложка и трек-лист "When Eden Burns"
1 окт 2020
Видео с текстом от
PERSUADER
PERSUADER опубликовали официальное видео с текстом к песне 'The Curse Unbound', которая будет включена в выходящий четвертого декабря на Frontiers Music Srl альбом "Necromancy":
"The Curse Unbound"
"Scars"
"Raise The Dead"
"Reign Of Darkness"
"Hells Command"
"Gateways"
"The Infernal Fires"
http://www.persuader.nu
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).