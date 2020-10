1 окт 2020



Видео с текстом от PERSUADER



PERSUADER опубликовали официальное видео с текстом к песне 'The Curse Unbound', которая будет включена в выходящий четвертого декабря на Frontiers Music Srl альбом "Necromancy":



"The Curse Unbound"

"Scars"

"Raise The Dead"

"Reign Of Darkness"

"Hells Command"

"Gateways"

"The Infernal Fires" http://www.persuader.nu







