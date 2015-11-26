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Persuader

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|||| 1 окт 2020

Видео с текстом от PERSUADER



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PERSUADER опубликовали официальное видео с текстом к песне 'The Curse Unbound', которая будет включена в выходящий четвертого декабря на Frontiers Music Srl альбом "Necromancy":

"The Curse Unbound"
"Scars"
"Raise The Dead"
"Reign Of Darkness"
"Hells Command"
"Gateways"
"The Infernal Fires"



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