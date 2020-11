сегодня



Новая песня PERSUADER



"Scars", новая песня группы PERSUADER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Necromancy", выход которого запланирован лейблом Frontiers Music Srl на 4 декабря.



Трек-лист:



"The Curse Unbound"

"Scars"

"Raise The Dead"

"Reign Of Darkness"

"Hells Command"

"Gateways"

"The Infernal Fires"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 176