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Persuader

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3 ноя 2020 : 		 Новая песня PERSUADER

1 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PERSUADER

30 мар 2020 : 		 Новый альбом PERSUADER выйдет в этом году

28 сен 2016 : 		 PERSUADER нашли нового гитариста

3 сен 2014 : 		 Новое видео PERSUADER

14 фев 2014 : 		 Новая песня PERSUADER

9 янв 2014 : 		 Новая песня PERSUADER

21 ноя 2013 : 		 Новый альбом PERSUADER выйдет в январе

11 сен 2013 : 		 PERSUADER на INNER WOUND RECORDINGS

24 мар 2009 : 		 Доступны семплы с нового альбома PERSUADER

2 фев 2008 : 		 PERSUADER в мае отправятся в студию

11 апр 2006 : 		 PERSUADER: Обложка и трек-лист "When Eden Burns"
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Новая песня PERSUADER



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"Scars", новая песня группы PERSUADER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Necromancy", выход которого запланирован лейблом Frontiers Music Srl на 4 декабря.

Трек-лист:

"The Curse Unbound"
"Scars"
"Raise The Dead"
"Reign Of Darkness"
"Hells Command"
"Gateways"
"The Infernal Fires"

PERSUADER Streaming New Song



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


3 ноя 2020, 18:46		А ничошно. Мощнее и ярче прошлого звучит.


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