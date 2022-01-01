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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Persuader

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31 мар 2022 : 		 PERSUADER впадают в спячку

3 ноя 2020 : 		 Новая песня PERSUADER

1 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PERSUADER

30 мар 2020 : 		 Новый альбом PERSUADER выйдет в этом году

28 сен 2016 : 		 PERSUADER нашли нового гитариста

3 сен 2014 : 		 Новое видео PERSUADER

14 фев 2014 : 		 Новая песня PERSUADER

9 янв 2014 : 		 Новая песня PERSUADER

21 ноя 2013 : 		 Новый альбом PERSUADER выйдет в январе

11 сен 2013 : 		 PERSUADER на INNER WOUND RECORDINGS

24 мар 2009 : 		 Доступны семплы с нового альбома PERSUADER

2 фев 2008 : 		 PERSUADER в мае отправятся в студию

11 апр 2006 : 		 PERSUADER: Обложка и трек-лист "When Eden Burns"
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|||| сегодня

PERSUADER впадают в спячку



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PERSUADER опубликовали следующее сообщение:

«Привет всем! После некоторого времени обсуждений в группе мы пришли к обоюдному согласию взять неопределённый перерыв в работе над Persuader. Как вы знаете, последние два альбома не торопились с завершением, и на этот раз нам было трудно собрать воедино всю страсть для продолжения "Necromancy". Мы, конечно, все останемся на металлической сцене в том или ином виде и будем публиковать обновления о наших будущих начинаниях, так что следите за новостями!»



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