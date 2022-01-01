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PERSUADER впадают в спячку



PERSUADER опубликовали следующее сообщение:



«Привет всем! После некоторого времени обсуждений в группе мы пришли к обоюдному согласию взять неопределённый перерыв в работе над Persuader. Как вы знаете, последние два альбома не торопились с завершением, и на этот раз нам было трудно собрать воедино всю страсть для продолжения "Necromancy". Мы, конечно, все останемся на металлической сцене в том или ином виде и будем публиковать обновления о наших будущих начинаниях, так что следите за новостями!»





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