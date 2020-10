сегодня



CIRCLE JERKS анонсировали сорокалетний "Group Sex"



Группа CIRCLE JERKS, в состав которой входили Keith Morris (OFF!), Greg Hetson (ex-REDD KROSS, ex-BAD RELIGION), Lucky Lehrer (ex-BAD RELIGION, ex-WASTED YOUTH, ex-REDD KROSS) и Roger Rogerson, тридцатого октября выпустит юбилейную версию альбома "Group Sex":



Side A



01. Deny Everything



02. I Just Want Some Skank



03. Beverly Hills



04. Operation



05. Back Against The Wall



06. Wasted



07. Behind The Door



Side B



08. World Up My Ass



09. Paid Vacation



10. Don't Care



11. Live Fast Die Young



12. What's Your Problem



13. Group Sex



14. Red Tape



15. What's Your Problem (1980 Band Rehearsal)



16. Red Tape (1980 Band Rehearsal)



17. I Just Want Some Skank (1980 Band Rehearsal)



18. Beverly Hills (1980 Band Rehearsal)



19. Live Fast Die Young (1980 Band Rehearsal)



Этим летом должен был состояться юбилейный тур, который был перенесен на лето следующего года.



















+0 -0



просмотров: 326