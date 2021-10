сегодня



Басист CIRCLE JERKS выпускает альбом



"Song About Songs", новое видео басиста CIRCLE JERKSZander Schloss, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного сольного альбома "Song About Songs", выходящего в начале 2022 года.



Трек-лист:



01. My Dear Blue



02. Not So Long Ago



03. Sin Of Wasting Time



04. Old Cliches & Diamond Rings



05. Dead Friend Letter



06. I Have Loved The Story Of My Life (featuring Bedouine)



07. The Road



08. Married To Sadness



09. Songs About Songs













+0 -0



просмотров: 148