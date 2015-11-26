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Басист CIRCLE JERKS выпускает альбом
"Song About Songs", новое видео басиста CIRCLE JERKSZander Schloss, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного сольного альбома "Song About Songs", выходящего в начале 2022 года.
Трек-лист:
01. My Dear Blue
02. Not So Long Ago
03. Sin Of Wasting Time
04. Old Cliches & Diamond Rings
05. Dead Friend Letter
06. I Have Loved The Story Of My Life (featuring Bedouine)
07. The Road
08. Married To Sadness
09. Songs About Songs
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