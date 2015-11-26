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Circle Jerks

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Басист CIRCLE JERKS выпускает альбом



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"Song About Songs", новое видео басиста CIRCLE JERKSZander Schloss, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного сольного альбома "Song About Songs", выходящего в начале 2022 года.

Трек-лист:

01. My Dear Blue

02. Not So Long Ago

03. Sin Of Wasting Time

04. Old Cliches & Diamond Rings

05. Dead Friend Letter

06. I Have Loved The Story Of My Life (featuring Bedouine)

07. The Road

08. Married To Sadness

09. Songs About Songs

Longtime CIRCLE JERKS Bassist ZANDER SCHLOSS Announces Debut Solo Album, 'Songs About Songs'





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