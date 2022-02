3 фев 2022



Новое видео CIRCLE JERKS



"Wild In The Streets", новое видео группы CIRCLE JERKS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wild In The Streets", переиздание которого выйдет 18 февраля на Trust Records:



Side A



01. Wild In The Streets



02. Leave Me Alone



03. Stars And Stripes



04. 86'd (Good As Gone)



05. Meet The Press



06. Trapped



07. Murder The Disturbed



Side B



01. Letterbomb



02. Question Authority



03. Defamation Innuendo



04. Moral Majority



05. Forced Labor



06. Political Stu



07. Just Like Me



08. Put A Little Love In Your Heart



Bonus tracks:



01. Letter Bomb (Live '82)



02. Wild In The Streets (Live '82)



03. Stars And Stripes (Live '82)













