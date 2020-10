сегодня



HOWLING GIANT исполняют BLACK SABBATH



HOWLING GIANT представили фрагмент из альбома-посвящения BLACK SABBATH — композицию "Lord Of This World".



Трек-лист "Best Of Black Sabbath":



Earthless - "Never Say Die"

Caustic Casanova - "Wicked World"

Summoner - "A National Acrobat"

Black Electric - "Sweet Leaf"

Rwake - "The Rwrit"

Ginsburg/Margera/Reeder/Rota - "NIB"

Year Of The Cobra - "Planet Caravan"

Hippie Death Cult - "Fairies Wear Boots"

Leather Lung - "Hole In The Sky"

Mooner - "The Wizard"

Solace - "Electric Funeral"

Howling Giant - "Lord Of This World"

Elephant Tree - "Paranoid"

Brume - "Solitude"

Saint Karloff - "Sleeping Village"







