сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER и PETER BALTES с HOWLING GIANT исполняют AC/DC



Группа HOWLING GIANT, в состав которой входит Sebastian Baltes, сын бывшего басиста ACCEPT Peter'а Baltes'а, пригасила бывшего басиста ACCEPT Peter'а Bates'a и бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'а для записи кавер-версии AC/DC "Shoot To Thrill", которая будет выпущена в рамках серии Magnetic Eye Records "Redux" "Back In Black (Redux)".



Трек-лист:



01. Hells Bells - RED FANG



02. Shoot To Thrill - HOWLING GIANT feat. Udo Dirkschneider & Peter Baltes



03. What Do You Do For Money Honey - SUPERSUCKERS



04. Givin The Dog A Bone - SMOKING LIGHTNING



05. Let Me Put My Love Into You - HEAVY TEMPLE feat. Valient Himself



06. Back In Black - BESVÄRJELSEN



07. You Shook Me All Night Long - JAKETHEHAWK feat. Patrick Waters



08. Have A Drink On Me - WHORES feat. Bill Kelliher



09. Shake A Leg - EARLY MAN



10. Rock And Roll Ain't Noise Pollution – EARTHRIDE



















+0 -0



просмотров: 333