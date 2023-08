сегодня



Новое видео HOWLING GIANT



Glass Future, новое видео HOWLING GIANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Glass Future”, релиз которого намечен на 27 октября на Magnetic Eye Records:



Hourglass

Siren Song

Aluminium Crown

In a Hurricane

First Blood of Melchor

Glass Future

Tempest, and the Liar’s Gateway

Sunken City

Juggernaut

There’s Time Now







+0 -0



просмотров: 142