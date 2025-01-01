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Умер бывший гитарист SANCTUARY



Бывший гитарист SANCTUARY, Шон Блосл, скончался в возрасте 59 лет в Сиэтле. Гитарист Lenny Rutledge 31 декабря написал:



«С глубоким прискорбием сообщаю, что Шон Блосл скончался в этом году. Он попал в автомобильную аварию в Сиэтле.



Мне было трудно написать об этой новости. Я не поклонник объявлений о смерти в социальных сетях, но я понимаю, что, хотя я считаю это личным семейным делом, Шон также был очень важной частью музыкальной сцены Сиэтла.



Шон был моим двоюродным братом, но мы с ним были скорее братьями. В детстве у нас была музыкальная мечта, которая стала реальностью. Без Шона рядом со мной я не знаю, была бы у меня возможность совершить это музыкальное путешествие.



Очень трудно подвести итог целой жизни, наполненной любовью, воспоминаниями и опытом, но я всегда буду помнить Шона как вдохновителя и учителя.



RIP брат. Встретимся на на другой стороне».











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