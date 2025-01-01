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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 19
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Sanctuary

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5 янв 2025 : 		 Умер бывший гитарист SANCTUARY

14 окт 2020 : 		 SANCTUARY ищут гитариста

2 сен 2020 : 		 Юбилейное издание SANCTUARY выйдет с бонусами

27 май 2019 : 		 Новый альбом SANCTUARY выйдет в 2020 году

10 мар 2018 : 		 JEFF LOOMIS, JIM SHEPPARD присоединились на сцене к SANCTUARY

1 мар 2018 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

24 фев 2018 : 		 SANCTUARY отыграли первое шоу

23 фев 2018 : 		 SANCTUARY нашли гитариста для тура

12 янв 2018 : 		 SANCTUARY поедут в тур с ICED EARTH в память о Уорреле Дейне

18 июл 2017 : 		 Вокалист SANCTUARY: «Я уважаю Dave'a»

19 май 2017 : 		 Гитарист NEVERMORE в SANCTUARY

4 мар 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

2 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

21 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

31 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

17 янв 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

12 дек 2016 : 		 Новый альбом SANCTUARY выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 Новое видео SANCTUARY

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

5 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 фев 2015 : 		 Бывший гитарист ARCH ENEMY в SANCTUARY

25 фев 2015 : 		 Вокалист SANCTUARY: "Лучшие в металле - BEHEMOTH!"

2 окт 2014 : 		 Новое видео SANCTUARY

12 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

21 авг 2014 : 		 Новая песня SANCTUARY
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Умер бывший гитарист SANCTUARY



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Бывший гитарист SANCTUARY, Шон Блосл, скончался в возрасте 59 лет в Сиэтле. Гитарист Lenny Rutledge 31 декабря написал:

«С глубоким прискорбием сообщаю, что Шон Блосл скончался в этом году. Он попал в автомобильную аварию в Сиэтле.

Мне было трудно написать об этой новости. Я не поклонник объявлений о смерти в социальных сетях, но я понимаю, что, хотя я считаю это личным семейным делом, Шон также был очень важной частью музыкальной сцены Сиэтла.

Шон был моим двоюродным братом, но мы с ним были скорее братьями. В детстве у нас была музыкальная мечта, которая стала реальностью. Без Шона рядом со мной я не знаю, была бы у меня возможность совершить это музыкальное путешествие.

Очень трудно подвести итог целой жизни, наполненной любовью, воспоминаниями и опытом, но я всегда буду помнить Шона как вдохновителя и учителя.

RIP брат. Встретимся на на другой стороне».






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