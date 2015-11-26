сегодня



RICHIE SAMBORA — о возвращении в BON JOVI



В рамках недавнего разговора RICHIE SAMBORA с Daily Mail TV он коснулся недавних слов JON'a BON JOVI о своём уходе из группы:



«Я оказался в ситуации, и было нелегко принять такое решение оставить группу и фэнов. Я был в сложной ситуации со своей семьёй, и мне пришлось принять трудное решение, я это сделал, и я уверен, что люди не были рады этому. Когда люди говорят, что у меня нет совместной жизни — ты шутишь? Я самый счастливый чувак на районе».



На вопрос о возможном воссоединении с BON JOVI он ответил:



«Должна сложиться особая ситуация для того, чтобы я вернулся, но я совершенно точно форсирую события».







+0 -0



просмотров: 622

