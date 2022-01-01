19 июл 2022



RICHIE SAMBORA: «Готовлю новую пластинку»



RICHIE SAMBORA рассказал о том, что готовит новую пластинку:



«У меня уже готов новый альбом, и я придержал его на время пандемии. И осенью мы его выпустим».



На вопрос о том, трудно ли было не иметь возможности исполнять музыку во время пандемии, Richie ответил:



«Для меня это было интересно, потому что это был, наверное, один из первых случаев, когда у меня была возможность — в принудительном порядке — замедлить процесс. Поэтому я много занимался, писал каждый день, сочинял песни и просто оттачивал свои навыки. И еще я много играл на пианино. Так что для меня это было прекрасное время, потому что оно намеренно меня тормозило».







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