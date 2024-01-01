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У RICHIE SAMBORA материала на два альбома



RICHIE SAMBORA недавно был гостем подкаста "Howie Mandel Does Stuff", и, в частности, сказал:



«Сочинение для меня — это самое увлекательное. Потому что ты как бы придумываешь что-то из воздуха, и это материализуется в звуковую картину. Всё происходит по-разному, но обычно песня начинается с названия. Мне нужна история... Потому что история даст вам ткань, а затем текст, и вы раскрасите его почти как саундтрек к фильму, потому что в нем есть звук надежды. Вам придется покопаться в голове и найти нужные слова, но это уже половина удовольствия».



По поводу решения выпустить партию свежих синглов, а не полноценный альбом, Sambora сказал:



«Это был интересный способ сделать что-то. Это первый раз, когда я поступаю таким образом.



У людей больше нет времени на прослушивание целых альбомов. Так что я просто начал думать: «Ладно, я просто буду выпускать по одной песне за раз и смотреть, как пойдет». И вот в июле я выпустил четыре песни, а три недели назад — песню «We'll Get By», которая, как мне кажется, очень и очень подходит к тому, что сейчас происходит в мире. И мне повезло, потому что у меня есть два альбома про запас, которые лежат в загашнике, готовые... То есть, на самом деле, у меня гораздо больше новых песен!»







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