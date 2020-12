сегодня



Новое видео LOST SYMPHONY



Проект LOST SYMPHONY, основанный братьями Benny (мультиинструменталист, продюсер) и Brian'ом Goodman'ами (автор музыки и аранжировок), совместно с Cory Paza (бас, гитара), Kelly Kereliuk'ом (гитара), Paul'ом Lourenco (барабаны) и Siobhán'ом Cronin'ом (скрипка, альт) представили видео на композицию “The World is Over”, в записи которой принимали участие Marty Friedman & Jeff Loomis. Этот трек включён в выпущенный шестнадцатого октября на XOff Records альбом "Chapter II".



Трек-лист:



"The World Is Over" (feat. Marty Friedman & Jeff Loomis)

"Leave Well Enough Alone" (feat. Jason Costa & Conrad Simon)

"Negation Delirium" (feat. Oli Herbert, Joey Concepcion & Jimi Bell)

"No Exit" (feat. David Ellefson, Jeff Loomis & Jimi Bell)

"The Garden Of Earthly Delights" (feat. Oli Herbert, David Abbruzzese, Rusty Cooley, Jimi Bell, Joey Concepcion, Matt LaPierre & Conrad Simon)

"Conflagration" (feat. Oli Herbert, Matt LaPierre & Conrad Simon)

"A Murder Of Crows" (feat. Jon Donias, Matt Bachand & Jimi Bell)

"The Long Wait For The End" (feat. Oli Herbert, Conrad Simon & Matt LaPierre)







