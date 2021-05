сегодня



Новое видео LOST SYMPHONY



Проект LOST SYMPHONY, основанный братьями Benny (мультиинструменталист, продюсер) и Brian'ом Goodman (автор музыки и аранжировок), совместно с Cory Paza (бас, гитара), Kelly Kereliuk'ом (гитара), Paul'ом Lourenco (барабаны) и Siobhán'ом Cronin'ом (скрипка, альт), представил видео на композицию "Take Another Piece" (с участием Marty Friedman'a, Nuno Bettencourt'a, Alex'a Skolnick'a и Richard'а Shaw). Этот трек будет включён в выходящий девятого июля третий альбом проекта, получивший название "III".



Трек-лист:



"Denial Of Anger" (feat. Marty Friedman, David Ellefson, Jimi Bell & Matt LaPierre)

"Bargaining Depression" (feat. Marty Friedman, David Ellefson, Jimi Bell & Joey Concepcion)

"Acceptance" (feat. Alex Skolnick, Angel Vivaldi & Richard Shaw)

"Decomposing Composers" (feat. Jeff Loomis, Jimi Bell, Matt LaPierre & Joey Concepcion)

"Take Another Piece" (feat. Marty Friedman, Nuno Bettencourt, Alex Skolnick & Richard Shaw)

"My Last Goodbye" (feat. Oli Herbert, Matt LaPierre & Ryan Formatto)







