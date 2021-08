сегодня



Новое видео LOST SYMPHONY



"Acceptance", новое видео группы LOST SYMPHONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chapter III, выпущенного девятого июля.



Трек-лист:



"Denial Of Anger" (feat. Marty Friedman, David Ellefson, Jimi Bell & Matt LaPierre)

"Bargaining Depression" (feat. Marty Friedman, David Ellefson, Jimi Bell & Joey Concepcion)

"Acceptance" (feat. Alex Skolnick, Angel Vivaldi & Richard Shaw)

"Decomposing Composers" (feat. Jeff Loomis, Jimi Bell, Matt LaPierre & Joey Concepcion)

"Take Another Piece" (feat. Marty Friedman, Nuno Bettencourt, Alex Skolnick & Richard Shaw)

"My Last Goodbye" (feat. Oli Herbert, Matt LaPierre & Ryan Formatto)







