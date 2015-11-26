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*KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE 19
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Trollfest

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22 окт 2020 : 		 Новое видео TROLLFEST

16 дек 2018 : 		 Новое видео TROLLFEST

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

19 авг 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

21 мар 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 фев 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

12 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

19 дек 2016 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

10 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

27 окт 2016 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

1 апр 2014 : 		 Новое видео TROLLFEST

5 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни TROLLFEST

10 янв 2014 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте

29 июн 2013 : 		 TROLLFEST приступили к записи

25 мар 2013 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2013 : 		 TROLLFEST планируют подарок на юбилей

27 июл 2012 : 		 Новое видео TROLLFEST

29 июн 2012 : 		 Новая песня TROLLFEST

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома TROLLFEST

1 июн 2012 : 		 TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом

5 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

7 ноя 2011 : 		 TROLLFEST начали запись альбома

29 сен 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST

14 авг 2011 : 		 Видео с выступления TROLLFEST

7 май 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST
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TROLLFEST продлили соглашение с Napalm Records и опубликовали видео на “Der Jegermeister”.

TROLLFEST Sign Official Contract With Napalm Records; Re-Recorded Single & Video,вЂњDer JegermeisterвЂќ Available



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