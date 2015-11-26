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Trollfest

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11 янв 2022 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 мар 2021 : 		 Новое видео TROLLFEST

19 фев 2021 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2021 : 		 Кавер-версия хита Бобби Макферрина от TROLLFEST

22 окт 2020 : 		 Новое видео TROLLFEST

16 дек 2018 : 		 Новое видео TROLLFEST

2 ноя 2018 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

19 авг 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

21 мар 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 фев 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

12 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

19 дек 2016 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

10 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

27 окт 2016 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

1 апр 2014 : 		 Новое видео TROLLFEST

5 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни TROLLFEST

10 янв 2014 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте

29 июн 2013 : 		 TROLLFEST приступили к записи

25 мар 2013 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2013 : 		 TROLLFEST планируют подарок на юбилей

27 июл 2012 : 		 Новое видео TROLLFEST

29 июн 2012 : 		 Новая песня TROLLFEST

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома TROLLFEST

1 июн 2012 : 		 TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом

5 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
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Новое видео TROLLFEST



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“Dance Like a Pink Flamingo”, новое видео TROLLFEST, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


11 янв 2022, 10:50		данные господа всегда были угарными


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