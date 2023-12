15 дек 2023



Кавер-версия KORPIKLAANI от TROLLFEST



TROLLFEST представили видео на собственное прочтение хита KORPIKLAANI "Happy Little Boozer". Это трек включен в новую компиляцию "20 Years In The Wrong Lane":



"Atlantis" (Recorded during Kaptein Kaos)

"…Skogsfest" (Recorded during Brumlebassen)

"Smoldering Failure" (Recorded during Flamingo Overlord)

"A Shot Of Trolljoy" (Recorded during Flamingo Overlord)

"Drinking Beer" (Recorded during Flamingo Overlord)

"Happy Little Boozer" (Cover - Recorded during Flamingo Overlord)

"Dance Like A Pink Flamingo" (Remix)

"Der JegerMeiste"r (Recorded during Happy Heroes)

"Drinking Song From Hell" (From Drinking Game From Hell)

"Gigantic Cave" (Live in Salzburg 2018)

"Flamongous" (Live in Trondheim 2022)

"Kjetteren Afterski" (Remix)







