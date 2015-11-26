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Ignitor

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|||| сегодня

Новый альбом IGNITOR выйдет осенью



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IGNITOR выпустят новую работу, получившую название "The Golden Age of Black Magick", 31 октября Metal On Metal Records:

“Secrets Of The Ram”
“Countess Apollyon”
“The Golden Age Of Black Magick”
“Hell Shall Be Your Home”
“Tonight We Ride”
“Steel Flesh Bone”
“Execution Without Trial”
“Stoned At The Acropolis”



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