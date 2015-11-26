Фраза, имя группы
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ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»
344
Новая песня DARK TRANQUILLITY
63
Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»
47
Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о...
28
KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE
19
все новости группы
Ignitor
США
Heavy Metal
http://www.ignitorband.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ignitor
22 окт 2020
:
Новый альбом IGNITOR выйдет осенью
10 май 2018
:
Новое видео IGNITOR
13 мар 2018
:
Новое видео IGNITOR
4 янв 2017
:
Вышел бокс-сет IGNITOR
2 май 2016
:
IGNITOR выпустят лимитировнный EP
10 фев 2016
:
Новое видео IGNITOR
5 фев 2016
:
IGNITOR записывают новые песни
14 окт 2015
:
IGNITOR работают над новым альбомом
22 мар 2013
:
Кавер-версии DEEP PURPLE, JUDAS PRIEST, ANTHRAX, VENOM от IGNITOR
8 мар 2012
:
Новый альбом IGNITOR выйдет в апреле
11 окт 2009
:
Новый альбом IGNITOR доступен для прослушивания
сегодня
Новый альбом
IGNITOR
выйдет осенью
IGNITOR выпустят новую работу, получившую название "The Golden Age of Black Magick", 31 октября Metal On Metal Records:
“Secrets Of The Ram”
“Countess Apollyon”
“The Golden Age Of Black Magick”
“Hell Shall Be Your Home”
“Tonight We Ride”
“Steel Flesh Bone”
“Execution Without Trial”
“Stoned At The Acropolis”
http://www.ignitorband.com
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).