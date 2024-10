сегодня



Новая песня IGNITOR



“Imperial Bloodlines”, новая песня группы IGNITOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Horns And Hammers, выход которого запланирован на третье октября на Metal on Metal Records:



“Horns And Hammers”

“Imperial Bloodlines”

“Dark Horse”

“Cyber Crush”

“Shattered Crosses”

“Taking Up With Serpents”

“Ferocious The Martyrs”

“Suicide Anthem”

“Chaos Maximus Eternal”

“Terminus”

“Hell Shall Be Your Home” (Live / bonus track)











