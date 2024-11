сегодня



Новое видео IGNITOR



“Shattered Crosses”, новое видео группы IGNITOR, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Horns And Hammers, выход которого состоялся третьего октября на Metal on Metal Records:



“Horns And Hammers”

“Imperial Bloodlines”

“Dark Horse”

“Cyber Crush”

“Shattered Crosses”

“Taking Up With Serpents”

“Ferocious The Martyrs”

“Suicide Anthem”

“Chaos Maximus Eternal”

“Terminus”

“Hell Shall Be Your Home” (Live / bonus track) http://www.ignitorband.com







просмотров: 142