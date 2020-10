сегодня



THE OUTLAWS выпустили концертный релиз



THE OUTLAWS выпустили концертный релиз, запись которого проходила 29 августа 1981 года — Live at Rockpalast 1981:



Трек-лист (CD/DVD):



"Devil’s Road"

"Hurry Sundown"

"Holiday"

"Long Gone"

"Angels Hide"

"Waterhole"

"There Goes Another Love Song"

"Green Grass And High Tides"

"Ghost Riders In The Sky"





