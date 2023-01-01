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The Outlaws
США
Country Rock
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http://outlawsmusic.com/
4 фев 2023
:
THE OUTLAWS выпускают антологию
22 окт 2020
:
THE OUTLAWS выпустили концертный релиз
16 фев 2020
:
Видео с текстом от THE OUTLAWS
25 янв 2020
:
Новая песня THE OUTLAWS
22 ноя 2016
:
Видео с текстом от THE OUTLAWS
4 ноя 2016
:
Концертный релиз THE OUTLAWS выйдет в ноябре
9 сен 2016
:
Концертный альбом THE OUTLAWS выйдет осенью
сегодня
THE OUTLAWS выпускают антологию
31 марта на четырёх винилах состоится релиз антологии THE OUTLAWS "Anthology - Live & Rare", имеющей следующий трек-лист:
LP1 Side A
Denver, CO (August 1975)
"Waterhole"
"Stick Around For Rock & Roll"
"Knoxville Girl"
"There Goes Another Love Song"
Studio Demo:
"Song For You"
LP1 Side B
Bryn Mawr, PA (August 1975)
"Song For You"
"Prisoner"
"Redneck Friend"
Cleveland, OH (September 1975)
"There Goes Another Love Song"
"Freeborn Man"
Studio Demo
"Never See Your Face"
LP2 Side A
Cleveland, OH (September 1975)
"Kansas City Queen"
Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)
"Song In The Breeze"
"Knoxville Girl"
"Cry No More"
LP2 Side B
Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)
"Green Grass & High Tides"
Studio Demos:
"It Follows From The Heart"
"Freeborn Man "
LP3 Side A
Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)
"Waterhole"
"Stick Around For Rock & Roll"
"Song In The Breeze"
"Lover Boy"
"Freeborn Man"
LP3 Side B
Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)
"Cry No More"
"Knoxville Girl"
"Green Grass & High Tides"
"There Goes Another Love Song"
LP4 Side A - Studio Demos
"Gunsmoke"
"Holiday"
"Hurry Sundown"
"Cold & Lonesome"
"Night Wines"
"Heavenly Blues"
LP4 Side B - Studio Demos
"Windy Cities Blue"
"Nighttime’s Passing Dream"
"True Love At First Sight"
"Where Does It Go From There"
"Goodbye Tupelo"
"Alone With You Again"
"Two Time Blues"
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