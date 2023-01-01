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The Outlaws

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THE OUTLAWS выпускают антологию



zoom
31 марта на четырёх винилах состоится релиз антологии THE OUTLAWS "Anthology - Live & Rare", имеющей следующий трек-лист:

LP1 Side A
Denver, CO (August 1975)
"Waterhole"
"Stick Around For Rock & Roll"
"Knoxville Girl"
"There Goes Another Love Song"


Studio Demo:
"Song For You"


LP1 Side B
Bryn Mawr, PA (August 1975)
"Song For You"
"Prisoner"
"Redneck Friend"


Cleveland, OH (September 1975)
"There Goes Another Love Song"
"Freeborn Man"


Studio Demo
"Never See Your Face"


LP2 Side A
Cleveland, OH (September 1975)
"Kansas City Queen"


Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)
"Song In The Breeze"
"Knoxville Girl"
"Cry No More"


LP2 Side B
Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)
"Green Grass & High Tides"


Studio Demos:
"It Follows From The Heart"
"Freeborn Man "


LP3 Side A
Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)
"Waterhole"
"Stick Around For Rock & Roll"
"Song In The Breeze"
"Lover Boy"
"Freeborn Man"


LP3 Side B
Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)
"Cry No More"
"Knoxville Girl"
"Green Grass & High Tides"
"There Goes Another Love Song"


LP4 Side A - Studio Demos
"Gunsmoke"
"Holiday"
"Hurry Sundown"
"Cold & Lonesome"
"Night Wines"
"Heavenly Blues"


LP4 Side B - Studio Demos
"Windy Cities Blue"
"Nighttime’s Passing Dream"
"True Love At First Sight"
"Where Does It Go From There"
"Goodbye Tupelo"
"Alone With You Again"
"Two Time Blues"

Southern Rock Rebels OUTLAWS Release Anthology - Live & Rare In Deluxe 4LP Box Set




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