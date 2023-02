сегодня



THE OUTLAWS выпускают антологию



31 марта на четырёх винилах состоится релиз антологии THE OUTLAWS "Anthology - Live & Rare", имеющей следующий трек-лист:



LP1 Side A

Denver, CO (August 1975)

"Waterhole"

"Stick Around For Rock & Roll"

"Knoxville Girl"

"There Goes Another Love Song"





Studio Demo:

"Song For You"





LP1 Side B

Bryn Mawr, PA (August 1975)

"Song For You"

"Prisoner"

"Redneck Friend"





Cleveland, OH (September 1975)

"There Goes Another Love Song"

"Freeborn Man"





Studio Demo

"Never See Your Face"





LP2 Side A

Cleveland, OH (September 1975)

"Kansas City Queen"





Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)

"Song In The Breeze"

"Knoxville Girl"

"Cry No More"





LP2 Side B

Record Plant - Sausalito, CA (November 1975)

"Green Grass & High Tides"





Studio Demos:

"It Follows From The Heart"

"Freeborn Man "





LP3 Side A

Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)

"Waterhole"

"Stick Around For Rock & Roll"

"Song In The Breeze"

"Lover Boy"

"Freeborn Man"





LP3 Side B

Record Plant - Los Angeles, CA (November 1976)

"Cry No More"

"Knoxville Girl"

"Green Grass & High Tides"

"There Goes Another Love Song"





LP4 Side A - Studio Demos

"Gunsmoke"

"Holiday"

"Hurry Sundown"

"Cold & Lonesome"

"Night Wines"

"Heavenly Blues"





LP4 Side B - Studio Demos

"Windy Cities Blue"

"Nighttime’s Passing Dream"

"True Love At First Sight"

"Where Does It Go From There"

"Goodbye Tupelo"

"Alone With You Again"

"Two Time Blues"







