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Умер гитарист THE OUTLAWS



Гитарист THE OUTLAWS , Фредди Салем, проиграл в своей битве с раком.



Den Zon: «Я пишу это с разбитым сердцем и не могу подобрать слов. Сегодня утром в 10:15 мир потерял невероятного музыканта и большого друга Фредди Салема, бывшего гитариста Outlaws, а также известного во всем мире сессионного исполнителя. Фредди скончался от онкологических осложнений.



Около года назад он пришел ко мне и сказал, что болен, и попросил не говорить ни слова, и я пообещал ему, что не скажу. Он решил не проводить никакого лечения, потому что это был рак печени, и он сказал, что на самом деле не существует никакого лечения или помощи. Он не хотел лечиться. Он пошел своим путем и потряс мир! Это все, что я могу сейчас сказать. Мое сердце разбито.



Спасибо вам за то, что всегда привлекали меня к участию в стольких проектах и верили в меня. Многие из вас тоже будут верить. Я расскажу больше подробностей об этом после того, как поговорю с его сыном. Я знаю, что у некоторых из вас будут вопросы, и не стесняйтесь писать мне.



Счастливого пути, мой друг, и качайся на небесах вместе с остальными Outlaws!»







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