Новое видео REFUSED



"Born On The Outs", новое видео группы REFUSED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Malignant Fire", выходящего 20 ноября.



Трек-лист:



01. Malfire



02. Born On The Outs



03. Organic Organic Organic (Go Fuck Yourself)



04. Faceless Corporate Violence



05. Jackals Can't Be Bothered To Dream



















