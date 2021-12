Юбилейное издание REFUSED выйдет зимой

REFUSED



11 25- REFUSED Songs To Fan The Flames Of Discontent, - Da Message.



01 Rather Be Dead

02 Coup DEtat

03 Hook, Line And Sinker

04 Return To The Closet

05 Like Support Addiction

06 Its Not O.K

07 Crusader Of Hoplessness

08 Worthless Is The Freedom Bought

09 This Trust Will Kill Again

10 Beauty

11 Last Minute Pointer

12 The Slayer

13 Rather Be Dead (demo)

14 Beauty (demo)

15 Coup détat (demo)

16 Its Not O.K (demo)

17 Crusader Of Hopelessness (demo)

18 Life Support Addiction (demo)

19 The Slayer (demo)

20 Da Message (demo)

21 Hook, Line And Sinker (demo)

22 This Trust Will Kill Again For You (demo) (feat. Dave Exit on vocals)

23 Circle Pit (demo)

24 Return To Frankenstein (demo)





