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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Refused

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Вокалист REFUSED перенес сердечный приступ



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DENNIS LYXZÉN сообщил что перенес серьезный сердечный приступ. 14 июня он написал:

«Сегодня утром у меня случился обширный сердечный приступ в номере отеля. Это было чрезвычайно больно и дико страшно.

Благодаря замечательным врачам и медсестрам в больнице Упсалы я все еще в силах бороться за жизнь.

В сложившихся обстоятельствах я чувствую себя нормально. Больной, уставший и очень потрясенный.

Мне очень не хочется отменять шоу, но доктор сказал, что никаких нагрузок в течение пары недель. Это значит, что шоу @refused на @rosendalgardenparty не состоится. Полный облом, так как я очень ждал этого. Но, надеюсь, я/мы сможем наверстать упущенное в ближайшее время.

Хорошая новость заключается в том, что с помощью лекарств я смогу вернуться к своей зажигательной жизни, надеюсь, раньше, чем позже.

Жизнь странная и бесценная штука. Берегите себя и говорите своим близким, что вы их любите».




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