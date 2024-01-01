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Вокалист REFUSED перенес сердечный приступ
DENNIS LYXZÉN сообщил что перенес серьезный сердечный приступ. 14 июня он написал:
«Сегодня утром у меня случился обширный сердечный приступ в номере отеля. Это было чрезвычайно больно и дико страшно.
Благодаря замечательным врачам и медсестрам в больнице Упсалы я все еще в силах бороться за жизнь.
В сложившихся обстоятельствах я чувствую себя нормально. Больной, уставший и очень потрясенный.
Мне очень не хочется отменять шоу, но доктор сказал, что никаких нагрузок в течение пары недель. Это значит, что шоу @refused на @rosendalgardenparty не состоится. Полный облом, так как я очень ждал этого. Но, надеюсь, я/мы сможем наверстать упущенное в ближайшее время.
Хорошая новость заключается в том, что с помощью лекарств я смогу вернуться к своей зажигательной жизни, надеюсь, раньше, чем позже.
Жизнь странная и бесценная штука. Берегите себя и говорите своим близким, что вы их любите».
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