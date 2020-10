сегодня



Обучающее видео от ACCU§ER



"Phantom Graves", новое обучающее видео от группы ACCU§ER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Accuser", выход которого запланирован на 13 ноября на Metal Blade Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- digipak-CD (incl. bonus track)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- golden brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- ivory / beige / grey marbled vinyl

- gold / black melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)



Трек-лист:



"Misled Obedience"

"Phantom Graves"

"Temple Of All"

"Lux in Tenebris"

"Be None The Wiser"

"Rethink"

"Psychocision"

"Contamination"

"The Eliminator"

"Seven Lives"

"A Cycle's End"







