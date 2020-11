16 ноя 2020



Новый альбом ACCU§ER доступен для прослушивания



"Accuser", новый альбом группы ACCU§ER, доступен для прослушивания ниже. Альбом доступен в следующих вариантах:



- digipak-CD (incl. bonus track)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- golden brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- ivory / beige / grey marbled vinyl

- gold / black melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)



Трек-лист:



"Misled Obedience"

"Phantom Graves"

"Temple Of All"

"Lux in Tenebris"

"Be None The Wiser"

"Rethink"

"Psychocision"

"Contamination"

"The Eliminator"

"Seven Lives"

"A Cycle's End"







