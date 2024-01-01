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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 38
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 15
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Accu§er

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30 окт 2024 : 		 Видео с текстом от ACCU§ER

25 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от ACCU§ER

17 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCU§ER

16 ноя 2020 : 		 Новый альбом ACCU§ER доступен для прослушивания

6 ноя 2020 : 		 Новая песня ACCU§ER

23 окт 2020 : 		 Обучающее видео от ACCU§ER

1 окт 2020 : 		 Новая песня ACCU§ER

24 янв 2018 : 		 Новое видео ACCU§ER

11 янв 2018 : 		 Видео с текстом от ACCU§ER

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от ACCU§ER

19 май 2016 : 		 ACCU§ER переиздают бэк-каталог

26 апр 2016 : 		 Новое видео ACCU§ER

9 мар 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

12 фев 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

21 янв 2016 : 		 Новая песня ACCU§ER

10 сен 2015 : 		 ACCU§ER на METAL BLADE RECORDS

15 мар 2013 : 		 Детали нового альбома ACCU§ER

3 авг 2012 : 		 Название нового альбома ACCU§ER
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|||| сегодня

Видео с текстом от ACCU§ER



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Rebirthless, официальное видео с текстом от ACCU§ER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Rebirthless", выход которого состоится 21 ноября.




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