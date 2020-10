23 окт 2020



Новое видео CADAVER



"Reborn", новое видео группы CADAVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Edder & Bile, выходящего 27 ноября на Nuclear Blast Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewel

- Vinyl

Yellow / Mint Swirl Limited to 1000)

Blue w/ Black Splatter Vinyl (Limited to 350)

Yellow / Mint Swirl + 7" D.G.A.F. Vinyl Bundle (Limited to 400)



Трек-лист:



"Morgue Ritual"

"Circle Of Morbidity"

"Feed The Pigs"

"Final Fight"

"Deathmachine"

"Reborn"

"The Pestilence"

"Edder & Bile"

"Years Of Nothing"

"Let Me Burn" www.cadaver.no







