Видео с текстом от CADAVER



CADAVER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Maltreated Mind Makes Man Manic”, которая взята из нового альбома Hymns Of Misanthropy, выходящего 25 апреля на Listenable Records:



“Maltreated Mind Makes Man Manic”

“Chained To His Fate”

“Nowhere To Hide”

“Sunset At Dawn”

“From The Past”

“Breaking Through”

“Misanthropic Anthem”

“Death Has To Wait”

“Through The Pain”

“Drowned In Dreams” www.cadaver.no







