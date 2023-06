сегодня



Видео с текстом от CADAVER



Scum Of The Earth, официальное видео с текстом от CADAVER, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома The Age Of The Offended, выход которого намечен на 21 июля на Nuclear Blast Records:



1. Sycophants Swing (Intro)

2. Postapocalyptic Grinding

3. Scum Of The Earth

4. The Age Of The Offended

5. Death Revealed

6. The Shrink

7. Crawl Of The Cadaver

8. The Drowning Man

9. The Sicker, The Better

10. Dissolving Chaos

11. Deadly Metal

12. The Craving

13. Freezing Isolation www.cadaver.no







просмотров: 73