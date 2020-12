сегодня



Музыканты THE CARBURETORS, CHROME DIVISION в THE CULT OF DESTINY



Норвежская олдскульная хэви-металл-команда THE CULT OF DESTINY, в состав которой входят участники THE CARBURETORS, CHROME DIVISION, двадцать седьмого ноября на The Cult Of Destiny Records выпустила дебютную пластинку, тизер которой доступен ниже.



Трек-лист:



"So It Begins"

"The Armageddon Is Here"

"Suman The Council"

"Into The Armageddon"

"Coming From The North"

"Brother"

"The Cult Of Destiny"

"Stand With Me"

"Set The Demon Free"

"Welcome To The End"

"Exit Armageddon"

"I Was Made For Lovin' You" (Bonus - KISS Cover)



Состав:



Eddie Guz - Vocals (The Carburetors, Chrome Division)

Chris Marchand - Guitars (The Carburetors, Shot At Dawn)

Mr. Damage Karlsen - Guitars (Chrome Division, Breed)

Mads Mowinkel - Bass (Chrome Division, Breed)

Jon Erik Bokn - Drums (Chrome Division, Breed)







