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The Cult of Destiny

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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Кавер-версия KISS от THE CULT OF DESTINY



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Группа THE CULT OF DESTINY, в состав которой входят участники THE CARBURETORS, CHROME DIVISION, представила видео на собственное прочтение хита KISS "I Was Made For Lovin' You", которая вошла в качестве бонус-трека в дебютный альбом, выпущенный на Cult Of Destiny Records в прошлом году:

"So It Begins"
"The Armageddon Is Here"
"Suman The Council"
"Into The Armageddon"
"Coming From The North"
"Brother"
"The Cult Of Destiny"
"Stand With Me"
"Set The Demon Free"
"Welcome To The End"
"Exit Armageddon"
"I Was Made For Lovin' You" (Bonus - KISS Cover)

THE CULT OF DESTINY Cover KISS Classic "I Was Made For Lovin' You"; Music Video



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