Видео с текстом от THE CULT OF DESTINY

Группа THE CULT OF DESTINY, в состав которой входят участники THE CARBURETORS, CHROME DIVISION, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Coming From The North", которая вошла в дебютный альбом, выпущенный на Cult Of Destiny Records в прошлом году:



"So It Begins"

"The Armageddon Is Here"

"Suman The Council"

"Into The Armageddon"

"Coming From The North"

"Brother"

"The Cult Of Destiny"

"Stand With Me"

"Set The Demon Free"

"Welcome To The End"

"Exit Armageddon"

"I Was Made For Lovin' You" (Bonus - KISS Cover)







