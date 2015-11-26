сегодня



Концертное видео CJSS



Концертное видео на песню CJSS "Hell On Earth", оригинал которой вошёл в дебютную пластинку "World Gone Mad", доступно для просмотра ниже. Запись проходила в Bogart's, Cincinnati, Ohio.



Состав:



David T. Chastain — гитара;

Russell Jinkens — вокал;

Mike Skimmerhorn — бас;

Les Sharp — барабаны







+0 -0



просмотров: 37

