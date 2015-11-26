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Концертное видео CJSS
Концертное видео на песню CJSS "No Man's Land", оригинал которой вошёл в дебютную пластинку "World Gone Mad", доступно для просмотра ниже. Запись проходила в Bogart's, Cincinnati, Ohio.
Состав:
David T. Chastain — гитара;
Russell Jinkens — вокал;
Mike Skimmerhorn — бас;
Les Sharp — барабаны.
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