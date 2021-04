26 апр 2021



Видео с выступления CJSS



Leviathan Records опубликовали видео с первого выступления CJSS, состоявшегося в 1984 году:



"Ready For Action"

"Caught You Red Handed"

"Locomotive Breath" (Jethro Tull)

"Thief of Hearts"

"Destiny"

"Ready For War"

"We Shall Overcome"

"Mystery of Illusion"

"Welcome To Damnation"

- Les Sharp drum solo -

"Lady Your Mine"

"The Black Knight"

"When The Battle's Over"

"Hellbound"

"The More You Get"

"Bloodlust"

"Radar Love" (Golden Earring)







+0 -1



просмотров: 185