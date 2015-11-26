Видео с выступления CJSS

Leviathan Records опубликовали видео с первого выступления CJSS, состоявшегося в 1984 году:
"Ready For Action"
"Caught You Red Handed"
"Locomotive Breath" (Jethro Tull)
"Thief of Hearts"
"Destiny"
"Ready For War"
"We Shall Overcome"
"Mystery of Illusion"
"Welcome To Damnation"
- Les Sharp drum solo -
"Lady Your Mine"
"The Black Knight"
"When The Battle's Over"
"Hellbound"
"The More You Get"
"Bloodlust"
"Radar Love" (Golden Earring)
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