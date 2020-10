27 окт 2020



Новое видео WITHIN THE RUINS



"Black Heart", новое видео группы WITHIN THE RUINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Heart", выходящего 27 ноября на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music.



Трек-лист:



"Domination"

"Deliverance"

"Black Heart"

"Open Wounds"

"Eighty Sixed"

"Devil In Me"

"Hollow"

"Outsider"

"RCKLSS"

"Ataxia V"







+0 -2



просмотров: 370