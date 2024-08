сегодня



Новое видео WITHIN THE RUINS



“Demon Killer.”новое видео группы WITHIN THE RUINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Phenomena II, выпущенного 23 августа на MNRK Heavy:



"Castle In The Sky"

"Daywalker"

"Demon Killer"

"Level 12"

"Eater Of Worlds"

"The Last Son"

"Chaos Reigns"

"Death Mask"

"Corruption"

"A World On Fire"

"Enigma II"







