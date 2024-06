сегодня



Новое видео WITHIN THE RUINS



"Castle In The Sky", новое видео группы WITHIN THE RUINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Phenomena II, выходящего 23 августа на MNRK Heavy:



"Castle In The Sky"

"Daywalker"

"Demon Killer"

"Level 12"

"Eater Of Worlds"

"The Last Son"

"Chaos Reigns"

"Death Mask"

"Corruption"

"A World On Fire"

"Enigma II"







