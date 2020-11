сегодня



Участники DETHKLOK , PROTEST THE HERO исполняют OINGO BOINGO



Участники DETHKLOK, PROTEST THE HERO в рамках Two Minutes To Late Night исполняют в стиле IRON MAIDEN кавер-версию OINGO BOINGO "Dead Man's Party".



Состав:



• Rody Walker и Mike Ieradi (Protest The Hero и Mystery Weekend)

• Nili Brosh: Cirque du Soleil, Tony MacAlpine, Paul Gilbert и The Iron Maidens

• Pete Griffin: Giraffe Tongue Orchestra, Zappa Plays Zappa, Legend of the Seagullmen, Steve Vai, Dethklok, Dr. John, Zakk Wylde и Hanson.

• Jordan Olds aka Gwarsenio Hall







