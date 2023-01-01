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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 55
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 47
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Dethklok

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23 июн 2023 : 		 Новая песня DETHKLOK

11 авг 2022 : 		 DETHKLOK отыграли первое за три году шоу

20 май 2022 : 		 DETHKLOK планируют концерты

24 ноя 2020 : 		 Участники DETHKLOK, PROTEST THE HERO исполняют OINGO BOINGO

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DETHKLOK

25 май 2017 : 		 Новый альбом лидера DETHKLOK выйдет летом

30 окт 2013 : 		 Новый альбом DETHKLOK доступен для прослушивания

26 окт 2013 : 		 Тизер нового релиза DETHKLOK

4 окт 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

25 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

10 сен 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

1 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

21 авг 2012 : 		 Новый альбом DETHKLOK выйдет в октябре

8 июн 2012 : 		 DETHKLOK записывают новый альбом

23 апр 2010 : 		 Создатель DETHKLOK сотрудничает с Gene'ом Hoglan'ом

26 июл 2009 : 		 Детали нового альбома DETHKLOK

9 июл 2008 : 		 Фигурки участников DETHKLOK появятся на выставке комиксов
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|||| сегодня

Новая песня DETHKLOK



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"Aortic Desecration", новая песня группы DETHKLOK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dethalbum IV", выход которого запланирован на 22 августа. 25 августа состоится релиз ещё одного альбома коллектива, "Metalocalypse: Army Of The Doomstar (Original Motion Picture Soundtrack)", а 21 августа на Blu-Ray выйдет новый полнометражный фильм "Metalocalypse: Army Of The Doomstar".




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