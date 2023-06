сегодня



Новая песня DETHKLOK



"Aortic Desecration", новая песня группы DETHKLOK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dethalbum IV", выход которого запланирован на 22 августа. 25 августа состоится релиз ещё одного альбома коллектива, "Metalocalypse: Army Of The Doomstar (Original Motion Picture Soundtrack)", а 21 августа на Blu-Ray выйдет новый полнометражный фильм "Metalocalypse: Army Of The Doomstar".







